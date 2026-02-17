El Mundo

Organizaciones de Israel acusan a gobierno de tomar riesgosa decisión sobre Jerusalén

Varias ONG de Israel se preocupan por presión que ejerce gobierno de Israel sobre zona oriental de Jerusalén.

Por AFP
Un hombre palestino trabaja su tierra en la aldea de Umm Safa, al norte de Ramala, en la Cisjordania ocupada, frente a una bandera israelí izada en una colina que domina la aldea, el 16 de febrero. El Gobierno de Israel aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”.
Un hombre palestino trabaja su tierra en la aldea de Umm Safa, al norte de Ramala, en la Cisjordania ocupada, frente a una bandera israelí izada en una colina que domina la aldea, el 16 de febrero. El Gobierno de Israel aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”. (ZAIN JAAFAR/AFP)







