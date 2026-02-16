El Mundo

Jefe de la ONU insta a Israel a revocar reforma en registro de tierras en Cisjordania

El jefe de la ONU advirtió que las nuevas disposiciones israelíes sobre tierras en Cisjordania son ilegales y socavan la solución de dos Estados.

Por AFP
El gobierno de Israel aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”, lo que provocó la condena de naciones árabes y de críticos que señalaron que la medida aceleraría la anexión del territorio palestino.
El gobierno de Israel aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como "propiedad estatal", lo que provocó la condena de naciones árabes y de críticos que señalaron que la medida aceleraría la anexión del territorio palestino. (ZAIN JAAFAR/AFP)







