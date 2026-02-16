Jefe de la ONU insta a Israel a revocar reforma en registro de tierras en Cisjordania

El gobierno de Israel aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”, lo que provocó la condena de naciones árabes y de críticos que señalaron que la medida aceleraría la anexión del territorio palestino.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Israel ‘revocar inmediatamente’sus nuevas medidas sobre la propiedad de la tierra en Cisjordania, en un comunicado emitido el lunes por su portavoz Stéphane Dujarric.

‘Tales medidas, incluida la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales’, comentó Guterres, quien añadió que esta dinámica ‘sobre el territorio erosiona la perspectiva de una solución de dos Estados’.

Noticia en desarrollo...