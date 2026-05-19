El Mundo

Operador niega que el crucero sea el origen del brote de hantavirus

El MV Hondius, operado por la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, acaparó titulares por la muerte de tres pasajeros por hantavirus. Esto dice la empresa.

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Por AFP
Las escalas del itinerario incluyen islas aisladas del Atlántico Sur, donde las excursiones en tierra implican contacto con entornos naturales y fauna silvestre.
Esta imagen aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius estacionado frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. (-/AFP)







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