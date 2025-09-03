El Mundo

OpenAI refuerza ChatGPT con médicos y expertos: avisará cuando los menores tengan charlas riesgosas con la IA

La compañía anunció la creación de un Consejo de bienestar e IA y una Red Global de Médicos, además de controles parentales que permitirán a los padres supervisar la actividad de sus hijos en ChatGPT

Por Europa Press y La Nación / Argentina / GDA
ChatGPT-5 llega con mejoras clave en salud, programación y redacción, ya está disponible para millones de usuarios en todo el mundo.
OpenAI anunció controles parentales y nuevas medidas de seguridad en ChatGPT, con apoyo de médicos y expertos en bienestar. (JUSTIN TALLIS/AFP)







