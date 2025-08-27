OpenAI anuncia cambios en ChatGPT para afrontar situaciones de crisis mental y emocional

ChatGPT cuenta ya con una serie de medidas que se activan cuando detectan en una conversación que los usuarios tratan de autolesionarse y expresan intenciones suicidas

OpenAI anunció que realizará cambios en sus modelos de inteligencia artificial para que identifiquen mejor situaciones de crisis mental y emocional durante las conversaciones con ChatGPT, con nuevas salvaguardias, bloqueos de contenido más eficaces y agilizando el contacto con servicios de ayuda y de familiares.

ChatGPT cuenta ya con una serie de medidas que se activan cuando detectan en una conversación que los usuarios tratan de autolesionarse y expresan intenciones suicidas, ofreciendo recursos para buscar ayuda de expertos, bloqueando contenido sensible o hiriente, no respondiendo a sus peticiones e intentando disuadirles.

También se activan cuando los usuarios comparten su intención de dañar a otros, lo que además puede suponer la desactivación de la cuenta y la denuncia a las autoridades si los revisores humanos consideran que hay riesgo inminente.

Las medidas están reforzadas en caso de que los usuarios sean menores de edad, como explica OpenAI en una actualización de su blog oficial, donde comparte los cambios que van a hacer para mejorar la protección de los usuarios ante situaciones de crisis mental y emocional.

En concreto, van a mejorar la detección en conversaciones largas, ya que, “a medida que aumenta el intercambio (entre usuario y chatbot), parte del entrenamiento de seguridad del modelo puede deteriorarse”, según explican desde OpenAI.

De esta forma, ChatGPT estará más atento a lo largo de toda la conversación para ofrecer los recursos de ayuda siempre que sea necesario y no solo la primera vez que se mencione el suicidio, por ejemplo. También en múltiples conversaciones, para que el modelo pueda seguir respondiendo adecuadamente si alguien decide iniciar otra conversación.

Los cambios también buscan reforzar el bloqueo de contenido, como imágenes de autolesiones, porque en ocasiones, el chatbot subestima la gravedad de la situación y no activa las protecciones.

A ello se unen trabajos para reforzar las medidas de mitigación ante “otras formas de angustia mental”. Una de ellas impediría que ChatGPT ofrezca una respuesta ante casos sutiles de riesgo y en su lugar “conecte con la realidad a la persona”.

En lo que respecta a los recursos de emergencia, OpenAI comenzó a establecer recursos locales en Estados Unidos y Europa, y pretende aumentar la accesibilidad “con acceso a servicios de emergencia con un solo clic”.

Ante casos de crisis de agudas, la intención es ir más allá de ofrecer teléfonos de ayuda, y construir una red de profesionales de emergencias con los que se pueda contactar directamente a través de ChaGPT.

Asimismo, OpenAI está explorando la manera de poner en contacto a los usuarios con sus seres queridos y no solo con los servicios de emergencia. “Esto podría incluir mensajes con un solo clic o llamadas a contactos de emergencia, amigos o familiares guardados, con sugerencias de lenguaje para que iniciar la conversación sea menos intimidante”, explican.

Para los usuarios menores de 18 años, la compañía incorporará próximamente controles parentales que ayudarán a gestionar el uso que hacen sus hijos de ChatGPT. OpenAI pretende ampliarlas también con la posibilidad de que los adolescentes supervisados designen un contacto de emergencia de confianza, para casos de gran angustia.