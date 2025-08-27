Economía

OpenAI anuncia cambios en ChatGPT para afrontar situaciones de crisis mental y emocional

Las medidas están reforzadas en caso de que los usuarios sean menores de edad

Por Europa Press
A medida que evoluciona y aumenta la actividad con la IA, comienza a reemplazarse la necesidad de interacción humana. Como resultado, la empleabilidad de la humanidad disminuye.
ChatGPT cuenta ya con una serie de medidas que se activan cuando detectan en una conversación que los usuarios tratan de autolesionarse y expresan intenciones suicidas (Shutterstock)







OpenAIChatGPTSalud mental
