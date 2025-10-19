El Mundo

OpenAI invierte millones en chips pese a no tener infraestructura propia

OpenAI se comprometió a adquirir procesadores que representan una necesidad de al menos 10 millones de unidades y que requieren una producción eléctrica de más de una veintena de reactores nucleares

EscucharEscuchar
Por AFP
Microsoft es un importante inversor en OpenAI e implementó rápidamente los poderes de la IA en sus propios productos tras el lanzamiento del chat robótico ChatGPT el año pasado.
En medio de la vertiginosa carrera por la inteligencia artificial, OpenAI gasta fortunas en chips IA, superando sus ingresos. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OpenAIChipsProcesadores
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.