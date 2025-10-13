Economía

OpenAI anuncia alianza con Broadcom para construir chips IA

La alianza es la más reciente de una serie de anuncios de OpenAI, que busca fortalecer su posición predominante como líder del mercado de la IA generativa

Por AFP
OpenAI y Broadcom no informaron de las condiciones financieras del acuerdo. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







OpenAIBroadcomchips IAInteligencia artificial
