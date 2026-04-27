ONU examina acuerdos históricos sobre proliferación de armas nucleares: ‘La confianza y la credibilidad se están debilitando’

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, interviene durante la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de abril de 2026.

Naciones Unidas, Estados Unidos. Los factores que impulsan la propagación de armas nucleares se están “acelerando”, advirtió este lunes 27 de abril el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en momentos en que las fricciones en el mundo hacen temer una nueva carrera por la bomba atómica.

Los países firmantes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) se reúnen desde este lunes para examinar el histórico acuerdo, en vigor desde 1970.

“Durante demasiado tiempo, el tratado se ha ido erosionando. Los compromisos siguen sin cumplirse. La confianza y la credibilidad se están debilitando. Los factores que impulsan la proliferación se están acelerando. Necesitamos insuflar nueva vida al Tratado una vez más”, urgió Guterres al inaugurar la cita.

El TNP, firmado por casi todos los países del planeta a excepción de Israel, India y Pakistán, busca impedir la propagación de las armas nucleares, promover un desarme completo y fomentar la cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear.

En la última revisión del acuerdo, en 2022, Guterres ya había alertado que la humanidad estaba “a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear”.

La situación geopolítica mundial está lejos de haberse calmado desde entonces y el resultado de las cuatro semanas de reuniones en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, es incierto.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, dijo a los signatarios que “la amenaza que suponen los programas de Irán y Corea del Norte es intolerable para todos y cada uno de los Estados parte en este tratado”.

En pos de moderar las expectativas, el embajador de Vietnam ante la ONU y presidente de la conferencia, Do Hung Viet, afirmó: “No debemos esperar que esta conferencia resuelva las tensiones estratégicas subyacentes de nuestra época”.

“Pero un resultado equilibrado que reafirme los compromisos fundamentales y defina medidas concretas para avanzar reforzaría la integridad del TNP”, subrayó.

“El éxito o el fracaso de esta conferencia tendrá implicaciones que van mucho más allá de estas salas”, agregó Viet. “Las perspectivas de una nueva carrera de armamento nuclear se ciernen sobre nosotros”.

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), los nueve Estados dotados de armas nucleares (Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) poseían 12.241 ojivas nucleares en enero de 2025, de las cuales el 90% estaba en manos de estadounidenses y rusos.

Y “empezamos a ver un aumento cuantitativo de las capacidades nucleares en todos los Estados nucleares”, según Izumi Nakamitsu, alta representante de la ONU para el desarme.

Los países del G7 se declararon “preocupados” el viernes 24 de abril por el “importante refuerzo y la modernización de los arsenales nucleares de China y Rusia”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que los factores que impulsan la propagación de armas nucleares se están “acelerando”. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Estados Unidos alega ultraje

Debido a que las decisiones durante las conferencias de examen del tratado se adoptan por consenso, las últimas dos fracasaron a la hora de aprobar una declaración política final.

El bloqueo en 2015 se debió en gran medida a la oposición de Washington, estrecho aliado de Israel, a la creación de una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. En 2022, no hubo acuerdo por el rechazo de Moscú a cualquier referencia sobre la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia.

La cumbre de este año podría tropezar con diversos obstáculos.

Desde la guerra en Ucrania hasta el programa nuclear en Irán, los temores de proliferación y el desarrollo del arsenal de Pyongyang podrían convertirse en factores decisivos que hagan fracasar las negociaciones.

Estados Unidos y sus aliados Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Australia criticaron el nombramiento de Irán como vicepresidente de la conferencia.

El enviado de Washington a la reunión dijo que conferir a Teherán un papel de liderazgo constituía un “ultraje” para los países que se toman el TNP “en serio”.

La inteligencia artificial (IA) también podría ser un tema destacado de aquí al 22 de mayo, ya que algunos países piden que todas las partes mantengan el control humano sobre las armas nucleares.