El Mundo

ONU examina acuerdos históricos sobre proliferación de armas nucleares: ‘La confianza y la credibilidad se están debilitando’

Desde la guerra en Ucrania hasta el programa nuclear en Irán, los temores de proliferación han aumentado.

EscucharEscuchar
Por AFP
El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, interviene durante la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de abril de 2026.
El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, interviene durante la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de abril de 2026. (ANGELA WEISS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
guerraarma nuclearONUdiplomaciaEstados UnidosIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.