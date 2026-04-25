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El mundo vuelve a mirar la bomba: países se reúnen en la ONU ante el riesgo de una nueva carrera nuclear

La inteligencia artificial emerge como un nuevo factor de riesgo en los sistemas de decisión nuclear

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Por AFP
Edificio sede de ONU Naciones Unidas en Nueva York
El programa nuclear de Irán vuelve a estar en el centro del debate global. Edificio sede de ONU Naciones Unidas en Nueva York. (Shutterstock/Foto)







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