ONU denuncia muerte de al menos 100 niños en Gaza durante la tregua

Unicef advierte que, pese al alto el fuego, la violencia continúa y cobra la vida de un menor casi a diario en la Franja de Gaza

Por AFP
Vista de los refugios de tiendas de campaña que albergan a familias palestinas desplazadas, en la ciudad de Gaza, este 11 de enero. La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo varias veces, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Fotografía:
