ONU denuncia muerte de al menos 100 niños en Gaza durante la tregua

Vista de los refugios de tiendas de campaña que albergan a familias palestinas desplazadas, en la ciudad de Gaza, este 11 de enero. La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo varias veces, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Fotografía:

Ginebra. Al menos 100 niños han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de ataques aéreos y otros hechos de violencia desde que entró en vigor la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, hace tres meses, informó este martes Naciones Unidas.

“Más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego de principios de octubre. Eso equivale aproximadamente a una niña o un niño muerto cada día durante la tregua”, afirmó James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), durante una rueda de prensa realizada a distancia desde Ciudad de Gaza.

Según Unicef, entre las víctimas hay 60 niños y 40 niñas, fallecidos a causa de bombardeos aéreos, ataques con drones —incluidos drones suicidas—, disparos de tanques y munición real. Elder advirtió que la cifra real podría ser mayor, debido a las dificultades para verificar todos los casos en el terreno.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza reportó un balance más amplio de víctimas desde el inicio de la tregua. De acuerdo con sus registros, 442 personas han muerto en ese periodo, entre ellas 165 menores de edad.

Además, siete niños han fallecido por hipotermia en lo que va del año, en medio de las precarias condiciones humanitarias que persisten en el enclave palestino, informó Zaher Al-Wahidi, director del departamento informático del Ministerio de Salud gazatí.

El conflicto en Gaza se desencadenó tras el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, según las autoridades locales, más de 70.000 personas han muerto en la Franja.

La guerra ha causado una devastación generalizada. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, casi el 80% de los edificios de Gaza han sido destruidos o dañados, lo que agrava la crisis humanitaria y limita el acceso a servicios básicos, especialmente para niños y niñas.