El Mundo

ONU y OEA condenan el último ataque perpetrado por bandas criminales en Haití, que deja casi 50 muertos

“El inmenso coste humano y psicológico que esta violencia implacable impone al pueblo de Haití es devastador y totalmente inaceptable”, dice la OEA

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Añadir La Nación como fuente preferida en
Miembros de pandillas atacaron a personas desplazadas que se encontraban refugiadas dentro de una iglesia cerca de la capital haitiana y mataron a unas 40, algunas de ellas en ejecuciones, según declaró el lunes el alcalde a AFP.
Miembros de pandillas atacaron a personas desplazadas que se encontraban refugiadas dentro de una iglesia cerca de la capital haitiana y mataron a unas 40, algunas de ellas en ejecuciones, según declaró el lunes el alcalde a AFP. (CLARENS SIFFROY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Haitíbandas criminalesNaciones UnidasONUOEA
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.