El Mundo

ONU advierte de mayor actividad militar cerca de sitios nucleares en Ucrania

La OIEA recibío reportes de ‘un importante aumento de la actividad de drones, con más de 160 vehículos aéreos no tripulados registrados sobrevolando las inmediaciones de los sitios’, según un comunicado.

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Por AFP
Personal de los servicios de emergencia transporta parte de un proyectil recuperado de un edificio residencial dañado
Personal de los servicios de emergencia transporta parte de un proyectil recuperado de un edificio residencial dañado (ROMAN PILIPEY/AFP)







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