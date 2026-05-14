ONU advierte de mayor actividad militar cerca de sitios nucleares en Ucrania

Personal de los servicios de emergencia transporta parte de un proyectil recuperado de un edificio residencial dañado

Viena, Austria. El organismo de vigilancia nuclear de la ONU advirtió el jueves de actividades militares “intensificadas” cerca de varios sitios nucleares ucranianos que conllevan riesgos de seguridad “significativos”.

En las últimas 24 horas, equipos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recibieron reportes de “un importante aumento de la actividad de drones, con más de 160 vehículos aéreos no tripulados registrados sobrevolando las inmediaciones de los sitios”, según un comunicado.

“Si bien los equipos del OIEA informaron que no hubo un impacto directo en la seguridad nuclear, el director general, Rafael Grossi, expresó una profunda preocupación por este tipo de actividades militares”, señaló.

Las actividades se “han intensificado en los últimos días, lo que plantea riesgos significativos”, agrega.

Mencionó las centrales nucleares activas de Jmelnitski, Rivne y Ucrania del Sur, así como en Chernóbil, desierto desde que la planta allí sufrió una catástrofe por fusión del núcleo en 1986.

Rusia y Ucrania se han acusado repetidamente de atacar centrales nucleares a lo largo de la guerra, desencadenada con una invasión de Moscú en febrero de 2022.