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Líbano presenta queja formal contra Irán ante la ONU por ‘arrastrar’ al país a la guerra de Israel

Líbano acusa a Irán de “interferir en sus asuntos” por involucrarlos en la guerra contra Israel y Estados Unidos. Lea la denuncia.

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Por Europa Press
(Archivo) En el centro de la imagen, el presidente libanés, Joseph Aoun, con una delegación del partido Fuerzas Libanesas.
(Archivo) En el centro de la imagen, el presidente libanés, Joseph Aoun, con una delegación del partido Fuerzas Libanesas. (PRESIDENCIA DE LÍBANO EN X/PRESIDENCIA DE LÍBANO EN X)







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