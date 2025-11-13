El Mundo

ONG denuncia complicidad global en suministro de petróleo a Israel

Según Oil Change International, 25 países suministraron petróleo a Israel durante la guerra en Gaza, acusándolos de complicidad en un “genocidio”.

Por AFP
Una columna de humo negro se eleva sobre una refinería de petróleo en el sur de Teherán, tras ser alcanzada por un ataque israelí nocturno el 15 de junio de 2025.
Rusia, Grecia y Estados Unidos, en tanto, son los principales exportadores de productos refinados de petróleo a este país. (ATTA KENARE/AFP)







