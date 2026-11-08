Ola demócrata en elecciones de Estados Unidos revive el optimismo de los milenials

Para la Generación Z o “zoomers” -entre los 18 y 29 años- las legislativas del martes en Estados Unidos trajeron de vuelta algo de la euforia que vivió la generación anterior —los milenials, hoy entre 30 y 45 años— cuando el senador demócrata Barack Obama fue electo presidente en 2008.

Con la “ola azul” -el color del Partido Demócrata- victoriosa en las urnas, el “optimismo milenial” es tendencia en redes sociales impulsado por la nostalgia de la esperanza e inocencia de finales de los años 2000 y principios de la década de 2010.

Videos y publicaciones sobre este fenómeno ya acumulan decenas e incluso cientos de miles de visualizaciones que celebran la moda, la música y la estética de la juventud de los milenials.

Vaqueros ajustados, collares con búhos o temas musicales de inicios de los 2000 se toman las plataformas.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama durante un mitin de campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato, mientras hace campaña junto a Abdul El-Sayed —candidato al Senado por Michigan— el 24 de octubre del 2026 en Detroit, Michigan. (BILL PUGLIANO/AFP)

El paralelismo es impactante: ambas generaciones votaron en un contexto de conflictos abiertos en el extranjero y una profunda incertidumbre económica en el país .

Los votantes jóvenes fueron clave para el éxito de Obama, y los recientes comicios de medio mandato registraron una inclinación masiva a favor del Partido Demócrata entre los menores de 30 años.

Un análisis de la AFP de los datos del NORC Civic Health & Elections Project mostró que el 65,5% de los votantes de 18 a 29 años apoyaron a los demócratas, frente al 30,6% que optó por los republicanos en las legislativas.

Además, entre los jóvenes que votaron por el presidente republicano Donald Trump en 2024, el 16% eligió esta vez a un demócrata en las legislativas.

Esperanza

Esta “nueva ola azul en nuestro país me hace sentir muy esperanzada”, dijo a la AFP Aliya Baddely, de 20 años. Espera que la gobernadora electa de Ohio, Amy Acton, cumpla sus promesas sobre educación y regulación de centros de datos.

Su compañero Caleb Varns, de 22 años, también habló de un sentimiento de esperanza. Él y Baddely son estudiantes en la Universidad de Akron.

“Tenemos muchos primerizos ahora. Es decir, tenemos el primer musulmán en el Senado, y el primero abiertamente gay”, agrega Varns al referirse al senador demócrata electo por el estado de Michigan, Abdul El-Sayed, y a Chris Pappas, por New Hampshire.

“Imaginen todos los escaños que ganamos anoche... porque ustedes (crearon una ola electoral) la primera vez que votaron en su vida, y son como: ‘¡Sí, podemos cambiar el mundo!’”, dijo en Instagram la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, milenial y una de las voces jóvenes más destacadas en el Congreso.

El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Abdul El-Sayed, interviene en el escenario tras declarar su victoria en la contienda senatorial de Michigan durante una celebración de la noche electoral en The Department at Hudson's, en Detroit, Michigan, en la madrugada del 4 de noviembre de 2026. (JEFF KOWALSKY/AFP)

¿Optimismo o descontento?

Pero no todo es optimismo; los zoomers, cuyos cursos escolares y universitarios se vieron golpeados por la pandemia, se sienten inquietos por el futuro, desde el cambio climático hasta la amenaza de la inteligencia artificial para sus perspectivas profesionales.

Para Alberto Medina, del centro de investigación Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement, las dos elecciones son comparables porque dieron lugar a “una gran ola demócrata impulsada por los votantes jóvenes”.

La ola electoral de este año estuvo impulsada por “un descontento de la Generación Z más que por el optimismo milenial”, afirmó.

“ En los dos últimos años, nada en mi vida ha ido mejor ”, dijo Caden Ferguson, de 22 años. Y mientras que él votó por los demócratas, sabe que mucha gente ni siquiera votó.

“Creo que ellos tienen un cierto convencimiento de que ambos bandos son corruptos”, dijo.

Alyssa Schick, de 23 años, dijo que vio estas elecciones como el “mayor referendo sobre la actual situación del país”.

“Es un respiro que el país ha estado esperando”, dijo.

Pero los demócratas no deben creer que tienen asegurados los votos de los zoomers.

“Una de las características de los jóvenes votantes es que no son leales a un partido o a un candidato”, explica Medina. “Ellos podrían tomar decisiones totalmente diferentes en 2028”.