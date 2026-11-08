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El Mundo

Ola demócrata en elecciones de Estados Unidos revive el optimismo de los milenials

Los votantes de entre 18 y 29 años respaldaron mayoritariamente a los demócratas, en unos comicios que reavivaron referencias culturales y políticas de la juventud milenial

James Talarico, candidato demócrata al Senado de EE. UU. por Texas, y Gina Hinojosa, representante estatal y candidata a la gobernación de Texas, reaccionan durante un acto de campaña de mitad de mandato en Austin, Texas, el 2 de noviembre de 2026. Talarico se enfrenta al fiscal general del estado, Ken Paxton —quien cuenta con el respaldo de Trump—, cuyas polémicas han contribuido a transformar lo que durante mucho tiempo fue un bastión republicano en una contienda muy reñida. Paxton conserva una base de seguidores conservadores leales y un enorme apoyo financiero externo.
James Talarico, candidato demócrata al Senado de EE. UU. por Texas, y Gina Hinojosa, representante estatal y candidata a la gobernación de Texas, reaccionan durante un acto de campaña de mitad de mandato en Austin, Texas, el 2 de noviembre de 2026. El 65,5% de los votantes estadounidenses de entre 18 y 29 años apoyó a los demócratas en las legislativas, pero su respaldo no garantiza que mantengan esa preferencia en futuros comicios. RONALDO SCHEMIDT
AFP