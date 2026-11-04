AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Alexandria Ocasio-Cortez reelecta por quinta vez en el Congreso de Estados Unidos

La congresista demócrata se impuso en Nueva York ante el republicano Diamant Hysenaj.

Alexandria Ocasio-Cortez dio un discurso ante sus seguidores en Nueva York, en 2018. Foto: AFP
Alexandria Ocasio-Cortez dio un discurso ante sus seguidores en Nueva York, en 2018. Foto: AFP RICK LOOMIS
Sofía Sánchez Ramírez

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una socialista democrática de 37 años, derrotó este martes 3 de noviembre a su oponente republicano, Diamant Hysenaj, en las elecciones de medio periodo de Estados Unidos. Con estos resultados se aseguró un quinto mandato en el Congreso, según The Associated Press.

El New York Times informó que Hysenaj, de 44 años y promotor inmobiliario, nunca llegó a representar un desafío serio para la congresista.

Durante la campaña recaudó $440.000 dólares, una cifra ínfima en comparación con los $38 millones obtenidos por Ocasio-Cortez.