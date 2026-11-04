Chris Pappas hace historia como el primer hombre abiertamente gay elegido al Senado de Estados Unidos

Chris Pappas hizo historia este martes 3 de noviembre al convertirse en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar el Senado de Estados Unidos. El demócrata ganó la contienda en Nuevo Hampshire frente al republicano John Sununu, exsenador por ese mismo estado.

La victoria también permitió a los demócratas conservar el escaño que dejará vacante la senadora Jeanne Shaheen, quien anunció su retiro.

La elección era una de las disputas relevantes para definir el equilibrio de fuerzas en el Senado, donde los republicanos buscaban arrebatarle a la oposición una de sus plazas.

Pappas, de 46 años, representa desde 2019 al primer distrito congresional de Nuevo Hampshire en la Cámara de Representantes. En 2018 se convirtió en el primer integrante abiertamente LGBTQ+ de la delegación del estado en el Congreso, de acuerdo con sus datos de campaña.

Ahora llevará esa representación a la cámara alta, donde hasta el momento ningún hombre abiertamente gay había sido elegida como senador. Antes de él, mujeres abiertamente lesbianas ya habían ocupado escaños en esa cámara, entre ellas la demócrata Tammy Baldwin, de Wisconsin, elegida en 2012.

De acuerdo con la radio KCRA 3, el exsenador por Pensilvania Harris Wofford, en el cargo entre 1991 y 1995, estuvo casado con una mujer durante su gestión y posteriormente, en 2016, contrajo matrimonio con un hombre.

(Archivo) El ala del Senado de los Estados Unidos en el edificio del Capitolio en Washington D.C. (Scrumshus/Wikimedia Commons)

Costo de la vida en EE. UU.

Durante la campaña, Pappas procuró concentrar el debate en asuntos cotidianos para los votantes, como el costo de la vida, la atención médica y la economía. También presentó la elección como una oportunidad para poner límites a la administración del presidente Donald Trump.

El demócrata describió la contienda como una disputa entre “el equipo de Nuevo Hampshire” y “el equipo de Trump”, en alusión a su rival republicano. Sununu, por su parte, intentó distanciarse del mandatario y defendió su experiencia política como una ventaja para representar al estado de Nueva Inglaterra.

La contienda enfrentó a dos figuras con trayectoria política. Pappas llegó con cuatro periodos en la Cámara de Representantes, mientras Sununu buscaba regresar al Senado, donde ocupó un escaño entre 2003 y 2009. El republicano también fue representante federal durante tres periodos.

Pappas ha respaldado iniciativas legislativas relacionadas con la igualdad de derechos. Durante su paso por la Cámara apoyó la Ley de Igualdad (Equality Act), que busca ampliar las protecciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

También respaldó una legislación para prohibir el uso de la llamada defensa de pánico gay o trans en procesos penales y promovió medidas de apoyo a veteranos LGBTQ+.

Sin embargo, también ha recibido fuertes cuestionamientos por el tema. En 2024 votó a favor de una ley de autorización de defensa que incluía una disposición para restringir la cobertura de tratamientos de afirmación de género para menores trans mediante el programa de salud militar Tricare.

En una entrevista con la revista The Advocate, Pappas dijo que se oponía a esa disposición, pero que respaldó el proyecto por otras partidas, entre ellas las inversiones para el astillero naval de Portsmouth, en Nuevo Hampshire.

En una entrevista con esa misma publicación en 2025, Pappas afirmó que nunca había buscado hacer historia. “Para mí, nunca ha sido ese el objetivo”, dijo al referirse a su trayectoria y a la representación política.