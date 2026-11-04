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Chris Pappas hace historia como el primer hombre abiertamente gay elegido al Senado de Estados Unidos

El demócrata ganó la contienda por Nuevo Hampshire frente al republicano John Sununu y conservará para su partido el escaño de la senadora Jeanne Shaheen

MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE - NOVEMBER 3: New Hampshire Democratic Senate candidate, U.S. Rep. Chris Pappas (D-NH) speaks to supporters and media outside of the Webster Elementary School on November 3, 2026 in Manchester, New Hampshire. Pappas is running a close race against Republican challenger John Sununu in a state that Republicans had high hopes of flipping. Joseph Prezioso/Getty Images/AFP (Photo by Joseph Prezioso / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El demócrata ganó la contienda por Nuevo Hampshire frente al republicano John Sununu y conservará para su partido el escaño de la senadora Jeanne Shaheen. JOSEPH PREZIOSO
Fernando Chaves Espinach

Chris Pappas hizo historia este martes 3 de noviembre al convertirse en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar el Senado de Estados Unidos. El demócrata ganó la contienda en Nuevo Hampshire frente al republicano John Sununu, exsenador por ese mismo estado.

La victoria también permitió a los demócratas conservar el escaño que dejará vacante la senadora Jeanne Shaheen, quien anunció su retiro.

La elección era una de las disputas relevantes para definir el equilibrio de fuerzas en el Senado, donde los republicanos buscaban arrebatarle a la oposición una de sus plazas.