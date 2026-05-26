Ola de calor extrema golpea Europa occidental y deja muertes en Francia y Reino Unido

Una cúpula de calor elevó las temperaturas en Europa occidental y provocó récords históricos, alertas y muertes en varios países.

Europa occidental enfrentó este martes otra jornada de temperaturas extremas en medio de una ola de calor excepcional que rompió récords en varios países y elevó las alertas sanitarias.

El fenómeno meteorológico conocido como “cúpula de calor” ocurre cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental.

En Reino Unido, la Oficina Meteorológica (Met Office) registró máximas de 35 °C cerca de Londres. Un día antes, los 34,8 °C medidos en los jardines de Kew marcaron un récord histórico para mayo.

Mientras tanto, Francia vivió el lunes su día de mayo más cálido desde que existen registros. Météo-France activó alerta naranja por ola de calor en trece departamentos del oeste del país a partir de este miércoles.

Además, las autoridades francesas reportaron al menos siete muertes relacionadas directa o indirectamente con las altas temperaturas. Cinco víctimas murieron por ahogamiento luego de acudir a playas y zonas acuáticas para refrescarse pese a la ausencia de socorristas en varias áreas antes de julio.

Por otra parte, Reino Unido informó sobre la muerte de cuatro adolescentes por ahogamiento desde el domingo en distintas regiones.

Especialistas sostienen que el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica fenómenos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones.

Uno de los meteorólogos de la Met Office, Greg Dewhurst, señaló que el aumento de episodios de temperaturas extremas representa una señal clara del cambio climático y advirtió que estas condiciones podrían convertirse en la nueva normalidad.

Asimismo, Irlanda alcanzó un récord histórico para mayo. Dos estaciones meteorológicas registraron temperaturas de 28,8 °C, según Met Éireann.

La situación también afectó actividades deportivas y agrícolas. En París, aficionados y jugadores del torneo de Roland Garros soportaron temperaturas de hasta 33 °C.

Según Météo-France, este episodio es “excepcional, histórico e inédito”. La agencia estimó que algunas zonas de Francia podrían alcanzar entre 38 °C y 39 °C hasta finales de semana.

Productores agrícolas del oeste francés manifestaron preocupación por el impacto del calor sobre cultivos de trigo, maíz y cebada. Agricultores indicaron que las lluvias acumuladas desde inicios de año ayudan a conservar humedad en el suelo, aunque advirtieron que un periodo prolongado de calor podría afectar el desarrollo de los granos.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó sobre temperaturas “extraordinariamente altas para la época del año”. El organismo indicó que el calor persistirá durante toda la semana en casi todo el país, excepto en las islas Canarias.

Incluso, la Aemet advirtió sobre la llegada de “noches tropicales” en el suroeste español desde este miércoles. Este fenómeno ocurre cuando la temperatura mínima no baja de los 20 °C. También pronosticó máximas de entre 36 °C y 38 °C hasta el viernes.

Datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indican que Europa es el continente que más rápido se calentó desde 1990, seguido por Asia y América del Norte.

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