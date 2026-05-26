El Mundo

Ola de calor extrema golpea Europa occidental y deja muertes en Francia y Reino Unido

Francia, Reino Unido y España enfrentan temperaturas extremas en mayo mientras expertos advierten sobre el impacto del cambio climático

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Por AFP
Una fotografía aérea muestra a personas bañándose en el mar y relajándose al sol en la playa de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, el 26 de mayo de 2026, mientras la ola de calor se extendía por algunas zonas del sureste de Inglaterra y Londres. El martes, Gran Bretaña registró la temperatura más alta jamás registrada en un mes de mayo, con el mercurio alcanzando los 35 °C cerca de la capital. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Una cúpula de calor elevó las temperaturas en Europa occidental y provocó récords históricos, alertas y muertes en varios países. (JUSTIN TALLIS/AFP)







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