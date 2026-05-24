El Mundo

Ola de calor sin precedentes deja un muerto en evento deportivo en París

Una decena de corredores de otra prueba, en Maisons-Alfort, en la periferia parisina, fueron hospitalizados

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Por AFP
Turistas en cola para entrar en la Catedral de Notre Dame en París el pasado 17 de agosto de 2025. Ambas torres podrán ser visitadas otra vez a partir de este mes de setiembre. Fotografía:
Este “episodio de calor precoz y notable” se explica por la presencia de una “cúpula de calor” sobre Francia. (Imagen de archivo de la Catedral de Notre Dame). Foto: (MARTIN LELIEVRE/AFP)







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FranciaOla de calor en Francia
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