Ola de calor sin precedentes deja un muerto en evento deportivo en París

Este “episodio de calor precoz y notable” se explica por la presencia de una “cúpula de calor” sobre Francia. (Imagen de archivo de la Catedral de Notre Dame). Foto:

París, Francia. Francia atraviesa por una ola de calor sin precedentes antes del verano, que se tradujo el domingo en récords de altas temperaturas para el mes de mayo y en la muerte de una persona en un evento deportivo en París.

Un participante en una carrera celebrada el domingo en la capital francesa falleció durante el evento. Una decena de corredores de otra prueba, en Maisons-Alfort, en la periferia parisina, fueron hospitalizados en “urgencia absoluta”, informaron los bomberos.

Según la agencia del clima de Francia, París registró el sábado su primer sobrepaso del umbral de 30°C del año, llegando a los 31,9°C.

Golpes de calor y mareos perturbaron otras competiciones deportivas, especialmente en los Alpes Marítimos, con “numerosos desvanecimientos” en una carrera de 10 kilómetros. Tres personas en estado grave fueron hospitalizadas.

Como medida de precaución, se anularon una carrera y una caminata en Menton, ciudad fronteriza con Italia.

El domingo por la noche, el Ministerio de Deportes llamó a “la máxima vigilancia en la práctica deportiva” y exhortó a “extremar la prudencia”.

Según Météo-France, este “episodio de calor precoz y notable” se explica por la presencia de una “cúpula de calor” sobre Francia, una zona de alta presión que bloquea el aire cálido procedente del norte de África.

Se espera que se intensifique aún más el lunes.

En total, 13 departamentos del oeste del país están en alerta amarilla por ola de calor, el primer nivel de alerta de este dispositivo, que normalmente se activa a partir del 1 de junio.