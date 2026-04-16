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Oficiales de Costa Rica y Centroamérica comienzan entrenamiento con Comando Sur en El Salvador

Más de 1.200 efectivos militares y de seguridad pública de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, República Dominicana y Costa Rica entrenarán hasta el 27 de abril.

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Por AFP
Soldados estadounidenses permanecen en formación junto a una bandera de Estados Unidos durante la ceremonia de inauguración del ejercicio militar multinacional CENTAM GUARDIAN 2026, en la sede del Comando de Fuerzas Especiales en Ilopango, El Salvador, el 16 de abril de 2026.
Soldados estadounidenses permanecen en formación junto a una bandera de Estados Unidos durante la ceremonia de inauguración del ejercicio militar multinacional CENTAM GUARDIAN 2026, en la sede del Comando de Fuerzas Especiales en Ilopango, El Salvador, el 16 de abril de 2026. (MARVIN RECINOS/AFP)







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