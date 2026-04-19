Ocho niños mueren en tiroteo durante incidente por violencia doméstica en Estados Unidos

Ocho niños entre uno y 14 años fallecieron víctimas de un tiroteo.

Washington, Estados Unidos. Ocho niños murieron en una serie de tiroteos ocurridos a primera hora de este domingo en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, en lo que, según la policía, parece haber sido un incidente de violencia doméstica.

El suceso, que tuvo lugar en horas de la mañana en la ciudad de Shreveport, constituyó el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años, según datos de Gun Violence Archive.

El autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, murió abatido por la policía tras una persecución automovilística, informaron las autoridades.

Louisiana State Police Detectives Investigating Shreveport Police Department Officer-Involved Shooting pic.twitter.com/OyCIYO0Z9M — LA State Police (@LAStatePolice) April 19, 2026

El agente de policía Chris Bordelon dijo en conferencia de prensa que la escena del crimen es “bastante extensa” y abarca tres residencias que estaban siendo minuciosamente inspeccionadas por los investigadores.

Las edades de las víctimas oscilaban entre uno y 14 años, precisó Bordelon.

“Algunos de los niños que se encontraban en el interior eran descendientes” del tirador, agregó.

Otras dos personas resultaron heridas por disparos, aunque su estado de salud no se dio a conocer de inmediato.

El sospechoso robó un vehículo y huyó antes de que los agentes abrieran fuego y lo abatieran. Ningún policía resultó herido.

“Creemos que fue el único individuo que efectuó disparos en estos lugares”, afirmó Bordelon, calificando el incidente como un “altercado doméstico”.

La policía informó que se darían a conocer más detalles sobre las víctimas y el autor de los disparos una vez que se hubiera notificado a los familiares más cercanos.

Uno de los dos senadores de Luisiana en el Congreso estadounidense, el republicano Bill Cassidy, calificó el incidente como un episodio de “violencia atroz” y deseó una pronta recuperación a los sobrevivientes.

En tanto, el gobernador del estado, Jeff Landry, declaró sentirse “con el corazón destrozado”.

Estados Unidos, donde las armas de fuego son de fácil acceso, es escenario frecuente de violencia armada, con miles de personas que pierden la vida cada año.