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Ocho niños mueren en tiroteo durante incidente por violencia doméstica en Estados Unidos

Hecho ocurrió en Shreveport; el presunto atacante fue abatido por la policía tras una persecución

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Por AFP
Ocho niños entre uno y 14 años fallecieron víctimas de un tiroteo.
Ocho niños entre uno y 14 años fallecieron víctimas de un tiroteo. (Redes sociales/Captura de pantalla)







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