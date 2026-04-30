Obreros argentinos marchan por el Día del Trabajador y en contra de reforma laboral de Milei

Plaza de Mayo durante una manifestación convocada por sindicatos argentinos en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores.

Buenos Aires, Argentina. Varios miles de personas convocadas por la principal central obrera argentina marcharon este jueves en Buenos Aires, en la víspera del Día del Trabajador, y contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo convocó la movilización hacia la céntrica Plaza de Mayo de la capital argentina, en una protesta en oposición a la recientemente aprobada Ley de Modernización Laboral.

Aprobada en febrero, la norma reduce las indemnizaciones por despido, amplía la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.

Oscar Marín, un empleado de recolección de residuos de 60 años, señaló a la AFP que con la ley “quedaron abolidos como estaban antes los derechos de los trabajadores”.

Desde que asumió Milei en diciembre de 2023, cerraron más de 22.000 empresas y se perdieron unos 300.000 puestos de trabajo, en parte por la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en parte por la apertura de importaciones.

La inflación, que Milei redujo drásticamente desde que asumió, lleva once meses consecutivos en lento avance.

“Este es un gobierno que efectivamente lleva la palabra destrucción como un estandarte”, dijo en el escenario Jorge Sola, líder de la CGT.

Milei sostiene que la reforma laboral impulsará el empleo, la inversión privada y el trabajo registrado en un país con 43% de informalidad.