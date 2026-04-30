El Mundo

Obreros argentinos marchan por el Día del Trabajador y en contra de reforma laboral de Milei

Manifestantes se oponen a la recientemente aprobada Ley de Modernización Laboral, que reduce las indemnizaciones por despido, amplía la jornada laboral sin pago de horas extras, permite el pago en especies y limita el derecho a huelga

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Por AFP
Vista aérea de la Plaza de Mayo durante una manifestación convocada por sindicatos argentinos en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, contra el gobierno del presidente argentino Javier Milei, el 30 de abril de 2026.
Plaza de Mayo durante una manifestación convocada por sindicatos argentinos en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores. (JUAN MABROMATA/AFP)







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