Obispo de Cádiz renuncia tras abrirse investigación por presunta pederastia

Obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, renunció en medio de pesquisa canónica por presunta pederastia en los 90, papa León XIV nombró sucesor

Por AFP
Zornoza, de 76 años, es investigado por presuntamente haber agredido sexualmente a un menor en la década de 1990, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de Getafe. Fotografía:
Zornoza, de 76 años, es investigado por presuntamente haber agredido sexualmente a un menor en la década de 1990, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de Getafe. Fotografía: (Obispado de Cádiz y Ceuta/Cortesía)







