Obama condena tiroteo en cena de gala de la prensa con Trump

El expresidente Barack Obama se pronunció tras el ataque en la Casa Blanca y subrayó que la violencia no tiene cabida en la democracia, con Donald Trump presente.

Washington, Estados Unidos. El expresidente estadounidense Barack Obama condenó el ataque ocurrido el sábado por la noche en la cena de gala de los corresponsales de la Casa Blanca, en la cual se encontraba el mandatario Donald Trump, y pidió rechazar la violencia.

“Aunque todavía no tenemos detalles de las motivaciones detrás del tiroteo anoche en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, debemos todos rechazar la idea de que la violencia tenga algún lugar en nuestra democracia”, escribió Obama este domingo en X.