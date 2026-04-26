El Mundo

Obama condena tiroteo en cena de gala de la prensa con Trump

Tras el ataque ocurrido en la cena de gala de la Casa Blanca, Barack Obama exhortó a rechazar la violencia como herramienta política, en un evento donde participaba Donald Trump.

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Por AFP
El expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, fustigó a la administración de Donald Trump tras el despido del humorista televisivo Jimmy Kimmel en la cadena ABC.
El expresidente Barack Obama se pronunció tras el ataque en la Casa Blanca y subrayó que la violencia no tiene cabida en la democracia, con Donald Trump presente. (RYAN COLLERD/AFP)







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