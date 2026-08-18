Nuevo terremoto de magnitud 4,7 sacude Granada en España

Imagen del terremoto de magnitud 4,8 que sacudió Granada el pasado sábado 15 de agosto, tres días antes del nuevo sismo registrado este martes.

Granada, España. Un nuevo terremoto de magnitud 4,7 sacudió este martes Granada, ciudad de la región de Andalucía, en el sur de España, y sus alrededores. El movimiento fue sentido con fuerza por la población.

La medición realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) determinó que se trató de un terremoto superficial, con epicentro en Gójar.

Las autoridades ordenaron desalojar e interrumpir temporalmente la visita en los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra.

Este es el segundo sismo más fuerte registrado desde que comenzó una serie de movimientos sísmicos el pasado viernes 14 de agosto. El de mayor magnitud ocurrió durante la madrugada del sábado 15, cuando un terremoto de 4,8 tuvo su epicentro en Alhendín.

El movimiento de este martes se sintió con especial intensidad en Granada y las localidades cercanas, donde paredes y techos de los edificios temblaron durante varios segundos.

Tras el terremoto se registraron varias réplicas, que también fueron percibidas por la población. Entre las más fuertes figura una de magnitud 4,2, registrada a las 11:34 a. m. con epicentro en Alhendín, y otra de magnitud 4, ocurrida a las 10:53 a. m. en Churriana de la Vega.

El IGN también reportó réplicas de magnitud 2,8 en Alhendín, 2,6 en Las Gabias y 2,9 en Gójar.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó que tres personas resultaron heridas como consecuencia del terremoto.

Los tres afectados presentan heridas leves y una de ellas, una menor de edad, fue trasladada a un hospital.

Las autoridades mantienen activado el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada, en fase de emergencia y situación operativa 1.