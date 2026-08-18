El Mundo

Nuevo terremoto de magnitud 4,7 sacude Granada en España

Las autoridades ordenaron desalojar e interrumpir temporalmente la visita en los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra

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Por Europa Press
Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada.
Imagen del terremoto de magnitud 4,8 que sacudió Granada el pasado sábado 15 de agosto, tres días antes del nuevo sismo registrado este martes. (Francisco J. Olmo/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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