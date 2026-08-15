El Mundo

Temblor en España de magnitud 5 activa fase de emergencia por riesgo sísmico en Granada

El sismo generó más de 80 llamadas al servicio de emergencias y llevó a las autoridades andaluzas a emitir recomendaciones para reducir riesgos

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Por Europa Press
El movimiento ocurrió a la 1:04 a. m. hora local en Alhendín. Las autoridades activaron la situación operativa 1 y pidieron precaución a la población.
El movimiento ocurrió a la 1:04 a. m. (hora local) en Alhendín. Las autoridades activaron la situación operativa 1 y pidieron precaución a la población. ( INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)/INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN))







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