Temblor en España de magnitud 5 activa fase de emergencia por riesgo sísmico en Granada

El movimiento ocurrió a la 1:04 a. m. (hora local) en Alhendín. Las autoridades activaron la situación operativa 1 y pidieron precaución a la población.

Granada, España. Un temblor de magnitud 5 ocurrió a la 1:04 a. m. (hora local) en la provincia de Granada, en el sur de España. El movimiento tuvo su epicentro en la localidad de Alhendín.

El sismo se registró inicialmente a una profundidad de 2 kilómetros. Posteriormente, la profundidad se estableció en 10 kilómetros.

Tras el movimiento, la Junta de Andalucía elevó a fase de emergencia el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada. La medida corresponde a la situación operativa 1.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó sobre la activación mediante su cuenta oficial en la red social X.

El terremoto provocó más de 80 llamadas al servicio de emergencias. Los reportes procedieron de todas las provincias andaluzas con excepción de Huelva y Cádiz.

Autoridades emiten recomendaciones tras temblor en Granada

Ante la situación, las autoridades recomendaron evitar entrar o salir de los edificios de manera innecesaria.

El servicio de emergencias también pidió tomar precauciones en espacios públicos.

Las personas que se encuentren en la vía pública deben mantenerse alejadas de fachadas, cornisas, balcones y muros. La recomendación también comprende cualquier elemento que pueda desprenderse y causar daños.