Nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe deja tres muertos en presunta narcolancha (video)

Militares estadounidenses ejecutaron un ataque “cinético” contra una embarcación que, según el Comando Sur de Estados Unidos, operaba en rutas de narcotráfico en el Caribe; la acción no dejó heridos entre las fuerzas estadounidenses.

Mar Caribe. El Ejército de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que presuntamente transportaba drogas y que ha dejado al menos tres víctimas mortales.

“El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”, anunció el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.

En el ataque tres presuntos narcotraficantes murieron, y ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida, según confirmaron las autoridades.

Los militares estadounidenses no indicaron que hayan quedado supervivientes entre la tripulación del barco.

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación ‘Lanza del Sur’, iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.