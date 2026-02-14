El Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe deja tres muertos en presunta narcolancha (video)

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el mar Caribe contra una embarcación vinculada al narcotráfico. Tres presuntos narcotraficantes murieron en la operación, que forma parte de la ofensiva “Lanza del Sur”.

Por Europa Press
Aviones militares de Estados Unidos. El Pentágono está en tensión con Venezuela.
Militares estadounidenses ejecutaron un ataque “cinético” contra una embarcación que, según el Comando Sur de Estados Unidos, operaba en rutas de narcotráfico en el Caribe; la acción no dejó heridos entre las fuerzas estadounidenses. (OLIVER CONTRERAS/AFP)







