Nobel de la paz iraní encarcelada habría sufrido un infarto, alertan sus partidarios

A pesar de las dificultades y el sufrimiento que enfrenta en su lucha, Narges Mohammadi sigue firme en su compromiso con los derechos humanos y se ha convertido en un símbolo de resistencia en Irán.

París, Francia. La salud de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi es extremadamente precaria y su vida corre peligro después de haber sufrido presuntamente un infarto a principios de mes y haber recibido un tratamiento inadecuado, afirmaron este martes sus partidarios.

Mohammadi, que ganó el Nobel de la Paz en 2023 por más de dos décadas de activismo, fue detenida por última vez en diciembre de 2025 tras criticar a las autoridades clericales iraníes.

En febrero fue trasladada sin previo aviso a una prisión en el norte de Irán donde apenas ha podido comunicarse con su familia. La situación se agravó por los ataques en la región derivados de la guerra de Teherán contra Estados Unidos e Israel.

Su equipo legal pudo visitarla recientemente y la encontró muy debilitada, pálida y con una notable pérdida de peso.

Según el comunicado, el 24 de marzo fue hallada “inconsciente”, pero solo recibió atención en la enfermería de la prisión pese a “síntomas compatibles con un infarto”.

Mohammadi, de 53 años, lleva más de 25 años siendo detenida y juzgada repetidamente por su activismo contra la pena de muerte y el uso obligatorio del velo en Irán.

En febrero recibió otra condena de seis años por atentar contra la seguridad nacional y un año y medio adicional por propaganda contra el sistema islámico.

También realizó una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de detención.