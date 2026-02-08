El Mundo

Irán sentencia a seis años de prisión a la nobel de la paz Narges Mohammadi

La activista Narges Mohammadi fue sentenciada a seis años de cárcel y exilio interno

Por AFP
Narges Mohammadi, activista de 51 años y Premio Nobel de la Paz 2023.
La activista Narges Mohammadi fue sentenciada a seis años de cárcel y exilio interno. (-/AFP)







Narges MohammadiIránPremio Nobel de la Paz
