Nobel de la Paz a María Corina Machado divide a Venezuela mientras crece el misterio sobre su llegada a Oslo el jueves

La entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado genera reacciones encontradas en Venezuela.

Por AFP
María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, fue miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y cofundadora de Súmate, una organización de monitoreo electoral con sede en Caracas.
