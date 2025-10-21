El Mundo

Nicolas Sarkozy entra a prisión por asociación ilícita; primer expresidente francés tras las rejas desde la II Guerra Mundial

Sarkozy fue condenado por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral del 2007

EscucharEscuchar
Por AFP
Nicolas Sarkozy cárcel
El expresidente francés Nicolas Sarkozy saludó a sus partidarios, mientras salía de su residencia para presentarse en la prisión de La Sante, donde debe descontar una sentencia de cinco años de cárcel por asociación ilícita. Foto: (JULIEN DE ROSA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FranciaNicolas Sarkozyprisiónasociación ilícita
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.