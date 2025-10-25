El Mundo

Nicolás Maduro pide a la justicia que despoje a un opositor de su nacionalidad venezolana

No hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de la nacionalidad; la Constitución de Venezuela incluso lo prohíbe

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en Caracas el 1 de setiembre de 2025. Fotografía:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en Caracas, el 1 de setiembre de 2025. Fotografía: (JUAN BARRETO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaNicolás MaduroLeopoldo López
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.