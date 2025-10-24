El Mundo

Venezuela: Fuerzas Armadas rechazan un gobierno ‘arrodillado’ a Estados Unidos

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió que las Fuerzas Armadas no permitirán un gobierno sometido a Estados Unidos y reiteró su lealtad a Maduro.

Por AFP
EE. UU. duplicó la presión sobre Venezuela con el despliegue de navíos militares en el Caribe. Fotografía:
EE. UU. duplicó la presión sobre Venezuela con el despliegue de navíos militares en el Caribe. Fotografía: (El Tiempo/G/Cortesía)







