Nicaragua devuelve una planta procesadora de oro a minera de Estados Unidos

Esta imagen distribuida por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 muestra a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.), y al presidente Daniel Ortega (der.), durante el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua.

San José, Costa Rica. Nicaragua devolvió a una minera estadounidense una planta procesadora de oro confiscada en 2025, un caso que provocó sanciones de Washington a empresas locales vinculadas con los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, informaron este martes el gobierno y medios en el exilio.

Según un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicado en abril pasado, compañías “asociadas” con el gobierno nicaragüense ocuparon “arbitrariamente” la planta de Palacagüina, de la firma BHMB Mining Nicaragua, en el norte del país.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) sancionó a las firmas locales Zhong Fu y Santa Rita, a las que señaló de participar en la “toma forzosa” del complejo.

“El gobierno de Nicaragua y esa empresa, como resultado de sus procesos de diálogo y coordinación, está garantizando nuevos días de cooperación, de respeto y entendimiento”, dijo Murillo al telediario oficial Multinoticias.

La copresidenta se refirió así a un acuerdo firmado por la Procuraduría General de Justicia nicaragüense con BHMB Mining Nicaragua para la “reactivación operativa (...) de manera ordenada y segura” de la actividad aurífera.

El portal digital 100% Noticias, cuya redacción trabaja desde el exilio, aseguró que el acuerdo se produjo “en medio de presiones internacionales” y el “temor” del gobierno de Managua a “enfrentar un litigio” bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.

El mismo día que las empresas mineras nicaragüenses fueron sancionadas, la OFAC penalizó a Maurice Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial, por sus funciones dentro del gobierno izquierdista en el deporte y la comunicación, respectivamente.

El gobierno estadounidense considera a Nicaragua una dictadura y uno de los focos de inestabilidad en la región.