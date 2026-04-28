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Ni tarjetas ni transferencias: el mercado de El Salvador que solo acepta billetes o trueque

En San Rafael Cedros, los comerciantes mueven fajos de billetes para comprar toros de $3.000 en un dinámico mercado que sobrevive gracias al intercambio directo

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Por AFP
Un ganadero cuenta dinero en efectivo tras vender su ganado en el mercado municipal conocido como el Tiangue, en San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, El Salvador, el 18 de abril de 2026. En el tradicional mercado de San Rafael Cedros, que se extiende por un área cercana al tamaño de dos campos de fútbol, se compran y venden reses, caballos, cerdos, conejos, aves de corral y cabras. A diferencia de la mayoría de espacios comerciales, aquí no hay bancos, tarjetas de crédito ni transferencias electrónicas: el efectivo es el único medio de pago. Cuando el dinero escasea, el trueque llena ese vacío. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Vendedores de El Salvador mantienen un sistema de comercio basado en efectivo y trueque, moviendo 700 reses cada sábado bajo un nuevo clima de seguridad. (MARVIN RECINOS/AFP)







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