Revista Dominical

La carne que llega a su mesa puede tener su origen en fincas ilegales en Nicaragua, según informe

¿Sabe de dónde viene la carne que consume? Una investigación arroja luz sobre un esquema de lavado de ganado ilegal en Nicaragua que podría llegar a Costa Rica.

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Por Julián Navarrete Silva
Ganado en La Haciendita en la Reserva Indio Maíz en Nicaragua.
Ganado en La Haciendita en la Reserva Indio Maíz en Nicaragua (Cortesía/La Nación)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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