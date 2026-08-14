Netanyahu se suma a campaña de extrema derecha y llama al Reino Unido de ‘República Islámica de Gran Bretaña’

Netanyahu advierte de una "guerra mundial contra los judíos" impulsada por ultraizquierda e islam radical.

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó al Reino Unido de “república islámica” al criticar la postura del país sobre Israel durante una entrevista.

Las declaraciones van en la línea de otras realizadas por políticos y comentaristas de extrema derecha que afirman, infundadamente, que algunas partes del Reino Unido han pasado a regirse por la ley islámica debido a la inmigración, lo que les valió acusaciones de islamofobia.

En una entrevista, el conservador primer ministro israelí habló de cómo el nieto de Winston Churchill apoyó públicamente a Israel durante la guerra árabe-israelí de 1967.

“¿Encontraría usted eso ahora?”, dijo Netanyahu en un pódcast de la radio del ejército el jueves. “Alguien dijo una vez que la primera república islámica con armas nucleares sería la república islámica de Gran Bretaña”, añadió con una sonrisa. “Nos estamos asegurando de que no haya otra aquí en Irán”.

El Reino Unido fue uno de varios países europeos que reconocieron el Estado palestino el año pasado, lo que enojó al gobierno israelí.

Más recientemente, su nuevo primer ministro, Andy Burnham, afirmó que su predecesor, Keir Starmer, no ejerció suficiente presión sobre Israel para detener su ofensiva en Gaza.

Burnham, en una entrevista con The Guardian poco antes de asumir el cargo, apuntó que Reino Unido consideraría prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967.

El Reino Unido también tomó distancias de la guerra entre Estados Unidos e Israel lanzada en febrero contra Irán.