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Netanyahu se suma a campaña de extrema derecha y llama al Reino Unido de ‘República Islámica de Gran Bretaña’

Las declaraciones van en la línea de políticos y comentaristas que afirman, sin evidencia, que algunas partes del Reino Unido se rigen por la ley islámica

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Por AFP
(Foto de ARCHIVO) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/1/2026
Netanyahu advierte de una "guerra mundial contra los judíos" impulsada por ultraizquierda e islam radical. (GOBIERNO DE ISRAEL/GOBIERNO DE ISRAEL)







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