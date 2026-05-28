El Mundo

Netanyahu ordena al ejército israelí tomar 70% de la Franja de Gaza

El anuncio de Netanyahu implica ignorar los términos del alto el fuego que rige desde octubre; primer ministro dice que Hamás está ‘contra las cuerdas’.

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Por AFP
Miembros de la defensa civil palestina inspeccionan los restos de un vehículo alcanzado por un ataque israelí, mientras transeúntes observan la escena en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 26 de mayo de 2026.
Miembros de la defensa civil palestina inspeccionan los restos de un vehículo alcanzado por un ataque israelí, mientras transeúntes observan la escena en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 26 de mayo de 2026. (BASHAR TALEB/AFP)







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