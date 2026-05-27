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Israel abatió en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás

“Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos”, reiteró el ministro de Defensa israelí.

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Por AFP y Europa Press
“Palestinos se reúnen en una calle gravemente dañada para realizar las oraciones matutinas que marcan el inicio del Eid al-Adha, la Fiesta del Sacrificio, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de mayo de 2026.
“Palestinos se reúnen en una calle gravemente dañada para realizar las oraciones matutinas que marcan el inicio del Eid al-Adha, la Fiesta del Sacrificio, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de mayo de 2026. (BASHAR TALEB/AFP)







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