Ejército de Israel bombardea ciudad del sur de Líbano y empieza a operar más allá de la ‘línea amarilla’

Un incendio se extiende tras un bombardeo israelí contra una granja solar y una instalación de generación eléctrica en el sur de Líbano.

Beirut, Líbano. Una andanada de bombardeos golpeó este martes la ciudad de Nabatiyé, en el sur de Líbano, tras una orden de evacuación emitida por Israel, después de que en la víspera 11 personas murieran en un ataque israelí en el este del país, informaron las autoridades.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que Israel intensificará las operaciones en Líbano, después de amenazar el lunes con reforzar la ofensiva para “aplastar” al movimiento islamista libanés Hezbolá, pese a la tregua vigente.

Por su parte, las fuerzas israelíes en Líbano comenzaron a operar más allá de la denominada “línea amarilla” situada a 10 kilómetros de la frontera, confirmó a la AFP una fuente castrense.

“Las Fuerzas Armadas de Israel están operando de manera selectiva para eliminar directamente las amenazas” a ciudadanos israelíes, en concordancia con las directivas de las autoridades políticas, respondió el militar a la pregunta sobre si las tropas están desplegadas más allá de la demarcación establecida.

En Nabatiyé, un corresponsal de AFP reportó varios bombardeos después de que Israel emitiera la advertencia de evacuación y vio columnas de humo que se elevaron desde varios lugares.

La agencia estatal libanesa NNA afirmó que uno de los bombardeos golpeó cerca de un hospital y provocó importantes daños en dependencias del establecimiento.

La mayoría de los habitantes de esta localidad huyeron desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo, pero la ciudad sigue siendo bombardeada a pesar de la tregua que entró en vigor el 17 de abril.

El ejército israelí indicó que durante la noche había atacado más de 100 objetivos de Hezbolá en el valle de la Becá, en el este, y en el sur.

Según el Ministerio de Salud, los bombardeos israelíes del lunes en la localidad de Mashghara, en el distrito de Becá Occidental, provocaron 11 muertos, incluidas dos niñas, y 15 heridos.

Desde que empezó el conflicto, los bombardeos israelíes han causado más de 3.100 muertos, según el último balance del Ministerio de Salud publicado el lunes.

Con esto, Israel tambien anunció que atacó al nuevo jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás, Mohamed Odeh, en un bombardeo en Gaza este martes, unos días después de que su predecesor muriera en una ofensiva parecida en el territorio palestino.

El ejército lanzó el bombardeo en Gaza bajo la directiva del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, informó el jefe del Ejecutivo en un comunicado conjunto con el titular de Defensa.

Según el comunicado, Mohamed Odeh es uno de los autores intelectuales del ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel.

Odeh fue nombrado como jefe de las Brigadas Ezedin al Qasam después de que su predecesor, Ezedin Al Hadad, muriera en un bombardeo este mes.