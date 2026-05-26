Ejército israelí insta a evacuar gran ciudad del sur de Líbano

Defensa civil palestina inspecciona los restos de un vehículo alcanzado por un ataque israelí. Foto utilizada con fines ilustrativos

Jerusalén, Indefinido. El ejército israelí instó el martes a los habitantes de Nabatiyeh a evacuar esta ciudad del sur de Líbano, en previsión de nuevos ataques contra el grupo proiraní Hezbolá.

Esta advertencia se produce al día siguiente de la amenaza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intensificar los ataques para “aplastar” a Hezbolá, mientras las posibilidades de un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán parecen desvanecerse.

“Deben evacuar sus casas de inmediato y desplazarse al norte del río Zahrani”, indicó en X el portavoz militar arabófono, Avichay Adraee, al dirigirse a los habitantes de Nabatiyeh, la gran ciudad del sur.

Abandonada por gran parte de sus habitantes desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo, la ciudad sigue siendo bombardeada a pesar de la tregua que entró en vigor el 17 de abril.

Al mismo tiempo, nuevos ataques israelíes han tenido como blanco varias localidades del sur, entre ellas la región de Tiro, según la Agencia Nacional de Información (ANI).

El lunes, las órdenes de evacuación para Tiro habían provocado el pánico y un éxodo entre los habitantes aún presentes en la ciudad milenaria, según un corresponsal de la AFP.

También hubo bombardeos el lunes por la noche en el este del Líbano, en particular en la ciudad de Machghara, según la ANI.

El ejército israelí indicó que durante la noche había atacado más de 100 objetivos de Hezbolá en el valle de la Bekaa (este) y en el sur.

Por su parte, Hezbolá anunció que sus combatientes habían bloqueado el martes “a una fuerza israelí (...) que avanzaba en dirección a Zaoutar”, una localidad en lo alto de Nabatiyeh, situada a unos diez kilómetros de la frontera.

El grupo afirmó haber recurrido en particular a “proyectiles y drones de ataque”, y añadió que los “combates directos” continuaban en la zona.

La formación proiraní había anunciado además el lunes por la noche ataques contra objetivos militares en el norte de Israel.

“Vamos a intensificar los golpes, intensificar la potencia y vamos a aplastar” a Hezbolá, advirtió el lunes por la noche Benjamín Netanyahu.

Pese a la tregua, Israel sigue llevando a cabo bombardeos y operaciones en el Líbano, alegando que tiene como objetivo a Hezbolá y su infraestructura.

Los bombardeos israelíes han causado al menos 3.185 muertos desde el inicio del conflicto a principios de marzo, según el último balance del Ministerio de Salud publicado el lunes.