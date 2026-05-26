El Mundo

Ejército israelí insta a evacuar gran ciudad del sur de Líbano

El lunes, otras órdenes de evacuación para Tiro habían provocado el pánico y un éxodo entre los habitantes aún presentes en la ciudad milenaria.

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Por AFP
Defensa civil palestina inspecciona los restos de un vehículo alcanzado por un ataque israelí
Defensa civil palestina inspecciona los restos de un vehículo alcanzado por un ataque israelí. Foto utilizada con fines ilustrativos (BASHAR TALEB/AFP)







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