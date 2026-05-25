El Mundo

Israel intensifica su ofensiva en Líbano para ‘aplastar’ a Hezbolá

Los bombardeos israelíes han causado al menos 3.185 muertos en Líbano desde el inicio de la guerra, y más de un millón de desplazados.

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Por AFP
Edificios destruidos se observan en la aldea de Yaroun, en el sur del Líbano, vistos desde el otro lado de la frontera en la región de la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 13 de mayo de 2026.
Edificios destruidos se observan en la aldea de Yaroun, en el sur del Líbano, vistos desde el otro lado de la frontera en la región de la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 13 de mayo de 2026. (JALAA MAREY/AFP)







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