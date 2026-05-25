Israel intensifica su ofensiva en Líbano para ‘aplastar’ a Hezbolá

Edificios destruidos se observan en la aldea de Yaroun, en el sur del Líbano, vistos desde el otro lado de la frontera en la región de la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 13 de mayo de 2026.

Beirut, Líbano. El ejército israelí intensificó el lunes sus ataques en el sur y el este del Líbano, después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciara que buscará “aplastar” a Hezbolá, a pesar de la tregua que rige desde el 17 de abril.

Varios ataques tuvieron como objetivo localidades cercanas a la ciudad de Tiro, así como la región de Nabatiye, según la estatal Agencia Nacional de Información.

La aviación israelí llevó a cabo ataques en el este del Líbano, informó la ANI.

Decenas de ataques israelíes también han tenido como objetivo varias ciudades y pueblos del sur del Líbano, causando tres muertes, dijo la ANI.

El ejército israelí había emitido advertencias para evacuar más de diez localidades, situadas en su mayoría en las regiones de Jezzine y Nabatiyé, y otras para la ciudad de Tiro y sus alrededores, incluido el campo palestino de Rachidiyé.

La noche del lunes, el ejército anunció en un comunicado que había “atacado a lo largo del día más de 70 emplazamientos e infraestructuras de Hezbolá, utilizando alrededor de 85 municiones en varias zonas del Líbano”.

Los bombardeos israelíes han causado al menos 3.185 muertos en Líbano desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, según el último balance del Ministerio de Salud difundido el lunes, es decir, 34 muertos más con respecto al balance del día anterior.