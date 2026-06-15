Netanyahu dice que la guerra libró a Israel de la amenaza de una ‘destrucción nuclear’

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el lunes que la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán había librado a su país de lo que describió como la amenaza de “destrucción nuclear” por parte de la república islámica.

En sus primeras declaraciones públicas desde que Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, Netanyahu dijo que las tropas israelíes permanecerían en Líbano, Gaza y Siria “todo el tiempo que sea necesario”.

“Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de destrucción nuclear”, dijo Netanyahu, en sus primeros comentarios después de que Washington y Teherán alcanzaran el marco de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“¿Y qué significaría eso? Significaría que millones de ciudadanos israelíes —ustedes, que me escuchan ahora—, todos ustedes habrían estado en un terrible peligro de muerte masiva... Y hemos alejado de nosotros, por años, este peligro de aniquilación de la población de Israel”, declaró Netanyahu en una rueda de prensa televisada.

Netanyahu prometió que nunca se permitiría a Irán adquirir armas nucleares, independientemente de los términos de cualquier acuerdo.

“Con acuerdo o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares”, dijo.

“Ni hoy ni mañana”, añadió, señalando que la campaña estadounidense-israelí había golpeado “todo objetivo de infraestructura posible” en Irán.

“No cometí ningún error. Dijimos que queríamos eliminar una amenaza existencial que pendía sobre nosotros: primero, la amenaza nuclear —y lo hicimos—, segundo, la amenaza de misiles —y también lo hicimos”.

Pero la amenaza para Israel, agregó Netanyahu, también seguía presente, no solo procedente de Irán, sino de sus aliados en la región, que fueron “golpeados de una forma sin precedentes”.

“Establecimos profundas zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Lo hicimos en Gaza, en Líbano y en Siria”, dijo Netanyahu.

“Y quiero dejarlo claro: permaneceremos en estas zonas de seguridad todo el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país”.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán prevé el fin de la guerra en Oriente Medio, incluido Líbano, donde las fuerzas israelíes combaten a los militantes del movimiento islamista proiraní Hezbolá.