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¿Por qué Irán sigue fuerte? Las claves para entender su capacidad de presión frente a Estados Unidos e Israel

El reciente ataque contra Israel refleja que Irán busca demostrar que todavía puede responder a sus adversarios y proteger a sus aliados regionales.

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Por El Comercio / Perú / GDA
Automovilistas pasan frente a la mezquita Imam Sadiq (AS), con una enorme bandera iraní instalada en su fachada, en la plaza Palestina de Teherán el 19 de abril de 2026.
Analistas señalan que Irán intenta reconstruir su capacidad de disuasión frente a Israel y Estados Unidos tras meses de guerra. (ATTA KENARE/AFP)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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