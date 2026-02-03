Netanyahu dice a Estados Unidos que Autoridad Palestina estará excluida del comité de administración de Gaza

Un niño palestino permanece sentado sobre los escombros, observando tiendas de campaña y refugios improvisados en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 3 de febrero de 2026.

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este martes al emisario estadounidense Steve Witkoff que la Autoridad Palestina, que gobierna limitadamente Cisjordania ocupada, no formará parte del comité que administrará la Franja de Gaza en la posguerra.

“El primer ministro aclaró que la Autoridad Palestina no participará en la administración de la Franja de ninguna manera”, declaró la oficina de Netanyahu en un comunicado tras la reunión en Jerusalén.

