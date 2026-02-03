El Mundo

Netanyahu dice a Estados Unidos que Autoridad Palestina estará excluida del comité de administración de Gaza

Primer ministro de Israel dice que Autoridad Palestina no formará parte del comité que administrará la Franja de Gaza en la posguerra.

Por AFP
Un niño palestino permanece sentado sobre los escombros, observando tiendas de campaña y refugios improvisados en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 3 de febrero de 2026.
Un niño palestino permanece sentado sobre los escombros, observando tiendas de campaña y refugios improvisados en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 3 de febrero de 2026. (EYAD BABA/AFP)







