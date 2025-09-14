Netanyahu destaca visita de Marco Rubio como símbolo de la alianza entre Israel y Estados Unidos

Netanyahu declaró que la visita de Marco Rubio es un símbolo de la alianza entre Israel y Estados Unidos.

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que la visita a Israel del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio evidencia lo fuertes que son las relaciones entre ambos aliados, días después de que un ataque contra Hamás en Catar causara indignación internacional.

El viaje de Rubio se produce pese a que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el bombardeo israelí del martes contra líderes del movimiento islamista palestino en Catar, aliado de Washington.

Este ataque sin precedentes tenía como objetivo a dirigentes de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha, capital de ese Estado mediador en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

El bombardeo “no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con Israel, pero tendremos que hablar de ello, del impacto que tendrá”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a los periodistas antes de su partida.

Según el Departamento de Estado, el objetivo del viaje de Rubio es garantizar a Israel el apoyo de Estados Unidos, antes del próximo reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países en la Asamblea General de la ONU.

Con una kipá judía, Rubio rezó este domingo en el Muro de los Lamentos junto a Netanyahu y el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, observó un corresponsal de la AFP.

Netanyahu, que habló de Rubio como de un “amigo extraordinario” de Israel, afirmó que su visita muestra “la fuerza de la alianza israelo-estadounidense”.

“Es tan fuerte, tan duradera, como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”, dijo el mandatario a la prensa.

El lunes, Rubio tiene previstas varias reuniones, antes de su partida el martes.

Terminar con el ‘doble rasero’

En cambio, desde Catar, el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani instó este domingo a la comunidad internacional a “dejar de usar el doble rasero” y a sancionar a Israel “por todos los crímenes que ha cometido”.

“Israel debe saber que la guerra de exterminio en curso a la que está siendo sometido nuestro hermano, el pueblo palestino, cuyo objetivo es expulsarlos de su tierra, no funcionará”, agregó Al Thani.

Desde que empezó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, Israel diezmó a los líderes de Hamás y juró destruirlo y expulsarlo del territorio palestino, gobernado por los islamistas desde 2007.

El sábado, Netanyahu volvió a insistir en que “deshacerse” de los dirigentes de Hamás “eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”.

Pero para el Foro de las familias de rehenes, la principal organización israelí que congrega a los allegados de los cautivos en Gaza, es el propio Netanyahu el que obstaculiza el final de la guerra.

“La operación selectiva llevada a cabo en Catar demostró sin lugar a dudas que existe un obstáculo para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra: el primer ministro Netanyahu”, escribió el foro en un comunicado. “Cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea”, denunció.

Las tropas israelíes se desplegaron en la valla fronteriza con la Franja de Gaza, al sur de Israel, el 9 de setiembre del 2025. Foto: (JACK GUEZ/AFP)

‘Pánico y miedo extremo’

En la Franja de Gaza, azotada por la hambruna y devastada por casi dos años de guerra, el ejército israelí continúa su ofensiva en Ciudad de Gaza, a la que presenta como uno de los últimos bastiones de Hamás y sobre la que quiere tomar el control.

Según estimaciones recientes de la ONU, alrededor de un millón de palestinos viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores, la más grande del territorio.

En imágenes de AFP, se ve una fila de vehículos y peatones abandonando Ciudad de Gaza rumbo al sur, junto a edificios en ruinas.

“Vivimos en un estado de pánico y miedo extremo. Los bombardeos no han cesado desde el amanecer, las explosiones son intensas y los disparos continuos”, dijo a AFP Mohamed Ghazal, de 32 años, que huyó del barrio de Shujaiya de Ciudad de Gaza.

Según la Defensa Civil de Gaza, al menos 38 personas murieron este domingo en bombardeos israelíes.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en la Franja y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por las diferentes partes.

El conflicto con un ataque de Hamás en Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en datos israelíes.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 han fallecido, según el ejército israelí.

La ofensiva de represalia de Israel deja al menos 64.871 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud bajo la autoridad de Hamás. También devastó el territorio palestino y provocó una catástrofe humanitaria.