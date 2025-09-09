Ataque de Israel en Catar desata indignación internacional: Trump, la ONU y Arabia Saudita reaccionan

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque israelí en Catar y lo calificó como una violación de la soberanía del emirato. (Foto AFP)

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump “lamenta profundamente” que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Catar, “un aliado de Estados Unidos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos avisó a Catar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde estaban los líderes de Hamás en Doha, reveló la portavoz.

“Bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, declaró Karoline Leavitt a la prensa.

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, agregando sin embargo que “eliminar a Hamás” es “un objetivo loable”.

“El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz” añadió la portavoz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar “inmediatamente” si Hamás acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump.

Israel lanzó un ataque aéreo con misiles contra los líderes de Hamás, un día después de un atentado en Jerusalén reivindicado por el movimiento palestino que dejó seis muertos.

Condena internacional

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó la acción de Israel como una “flagrante violación” de la soberanía catarí.

“Acabamos de enterarnos de los ataques de Israel en Catar, un país que ha jugado un papel muy positivo en busca de un cese el fuego y de la liberación de todos los rehenes. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y de la integridad territorial de Catar”, declaró Guterres.

Pidió a las partes que trabajen en la búsqueda de un “alto el fuego permanente, no para destruir”.

En la misma línea, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, condenó el ataque y lo calificó como un “acto criminal” durante una llamada con el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani.

“Su Alteza Real el príncipe heredero reafirmó la plena solidaridad del Reino con (...) Catar y su condena del ataque israelí contra el Estado de Catar, que constituye un acto criminal y una violación flagrante de las leyes y normas internacionales”, señaló un comunicado difundido por la Agencia de Prensa Saudita.

Seis fallecidos en Doha

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó que seis personas murieron en los bombardeos israelíes en Doha, la capital de Catar, pero que ninguno de sus negociadores falleció.

El ataque mató al hijo del negociador en jefe de Hamás, Jalil al-Hayya, al jefe de su oficina y a tres guardaespaldas, indicó el movimiento palestino en un comunicado.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, añadió. Pero “el enemigo no logró asesinar a los miembros de la delegación encargada de las negociaciones”, insistió.