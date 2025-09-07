Israel amenaza con acción ‘unilateral’ a países occidentales si reconocen al Estado palestino

El canciller israelí Gideon Saar advirtió sobre posibles medidas unilaterales ante el respaldo internacional al reconocimiento de un Estado palestino.Imagen: Captura de pantalla AFP.

El reconocimiento de un Estado palestino por países occidentales podría llevar a Israel a tomar “medidas unilaterales”, advirtió el domingo el jefe de la diplomacia, Gideon Saar.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en julio que Francia reconocería un Estado de Palestina en la Asamblea general de la ONU a fines de septiembre.

Otros países, entre ellos Canadá, Australia y Bélgica, expresaron la misma intención.

Reino Unido afirmó en agosto que haría los mismo si una tregua no se logra en Gaza, donde Israel está en guerra contra Hamás en respuesta al ataque lanzado por ese movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

“Estados como Francia y Reino Unido, que impulsan el llamado reconocimiento (de un Estado palestino) cometieron un enorme error”, dijo Saaar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, que está de visita en Jerusalén.

“Eso haría más difícil de lograr la paz”, y “llevará a Israel a tomar también medidas unilaterales”, advirtió, sin precisar cuáles.

El rey Abdala II de Jordania reiteró el domingo el “rechazo absoluto” de su país a cualquier “medida israelí para anexar a Cisjordania” en un encuentro en Abu Dabi con el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nahayan.

Ambos dirigentes expresaron también su oposición a “los proyectos de expansión de las colonias (israelíes NDLR) en Cisjordania”.

Denunció las “posiciones y declaraciones israelíes que son una amenaza para la soberanía de los Estados de la región”, según el palacio jordano.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, señaló por su parte el domingo, en una entrevista a la BBC, que el reconocimiento de un Estado palestino sería “desastroso”.

“Declarar unilateralmente un Estado palestino es una violación de los acuerdos de Oslo”, logrados entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) de Yaser Arafat, agregó.

Los palestinos ambicionan establecer un Estado palestino en los territorios de Cisjordania y de la Franja de Gaza, separados por Israel.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a afirmó el jueves que advirtió a Francia y las otras capitales que tienen esa intención sobre posibles represalias de parte de Israel bajo la forma de una anexión de territorios en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.