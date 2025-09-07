El Mundo

Israel amenaza con acción ‘unilateral’ a países occidentales si reconocen al Estado palestino

El canciller israelí Gideon Saar calificó de error el respaldo de países como Francia y Reino Unido a un posible reconocimiento del Estado palestino

Por AFP
El ministro israelí Gideon Saar calificó de 'muy bajo' el número de detenciones en Ámsterdam tras los disturbios en un clima de aumento de actos antisemitas y antiisraelíes desde la guerra en Gaza hace un año. Imagen: Captura de pantalla AFP.
El canciller israelí Gideon Saar advirtió sobre posibles medidas unilaterales ante el respaldo internacional al reconocimiento de un Estado palestino.Imagen: Captura de pantalla AFP.







