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Netanyahu afirma que los ataques contra Irán han cesado

El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel respondería ‘con toda su fuerza’ en caso de que Irán reanude ataques

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a press conference in Jerusalem on May 21, 2025. Netanyahu said on May 21 that he was ready for a "temporary ceasefire" to guarantee the return of hostages held in Gaza, of whom 20 are "certainly" alive. (Photo by Ronen Zvulun / POOL / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció una rueda de prensa en Jerusalén. (Foto de Ronen Zvulun / POOL / AFP) (RONEN ZVULUN/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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