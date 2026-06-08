Netanyahu afirma que los ataques contra Irán han cesado

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció una rueda de prensa en Jerusalén. (Foto de Ronen Zvulun / POOL / AFP)

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el lunes que los ataques de Israel contra Irán habían disuadido a la república islámica de lanzar nuevos ataques, lo que condujo al cese de las hostilidades entre ambos adversarios.

“En este momento, las hostilidades en este frente cesaron, ya que, tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos”, afirmó Netanyahu, quien añadió que si Irán “comete el error de reanudar sus ataques”, Israel respondería “con toda la fuerza”.

“Israel tiene todo el derecho a defenderse. (...) Se lo digo a ustedes, al igual que lo digo con estima y respeto en mis excelentes conversaciones con mi amigo el presidente Trump”, con quien conversó este lunes, agregó el mandatario israelí en un mensaje televisado.

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