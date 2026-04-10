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Netanyahu acusa a España de hostilidad y la excluye de un centro para Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó este viernes a España de librar “una guerra diplomática” y de “hostilidad” hacia Israel.

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Por AFP
La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo en múltiples ocasiones, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Muchas familias desplazadas viven en campamentos de tiendas, lo que ha generado serias preocupaciones sobre sus condiciones de vida.
La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo en múltiples ocasiones, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Muchas familias desplazadas viven en campamentos de tiendas, lo que ha generado serias preocupaciones sobre sus condiciones de vida. (BASHAR TALEB/AFP)







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