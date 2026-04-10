Netanyahu acusa a España de hostilidad y la excluye de un centro para Gaza

La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo en múltiples ocasiones, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Muchas familias desplazadas viven en campamentos de tiendas, lo que ha generado serias preocupaciones sobre sus condiciones de vida.

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó este viernes a España de librar “una guerra diplomática” y de “hostilidad” hacia Israel y excluyó al país del mecanismo internacional que supervisa la tregua en Gaza.

España ha “optado repetidamente por oponerse a Israel. Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios” en el “futuro de la región”, declaró Netanyahu en un mensaje de vídeo.

“Una guerra diplomática”

“No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato”, añadió.

Según él, España ha “difamado” a los militares israelíes.

Como consecuencia, Netanyahu decidió excluir a los representantes españoles del centro creado para supervisar el alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y el movimiento palestino Hamás en Gaza.

“He ordenado hoy la expulsión de los representantes de España del centro de coordinación de Kiryat Gat”, dijo.

El Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés), situado en Kiryat Gat, está integrado por militares y diplomáticos de varios países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, que participan en reuniones sobre temas de seguridad y humanitarios en Gaza, devastada por más de dos años de guerra.

Poco antes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó directamente al gobierno del presidente Pedro Sánchez de tomar partido en contra de su país.

“El sesgo antiisraelí del gobierno de Sánchez es tan extremo que ha perdido toda capacidad para actuar de manera constructiva en la aplicación del plan de paz del presidente [estadounidnese Donald] Trump en el CMCC”, dijo el canciller, Gideon Saar, en un comunicado.

Las relaciones entre Israel y España se deterioraron desde que Madrid reconoció un Estado palestino en 2024.

Ambos países han retirado a sus embajadores.

El socialista Pedro Sánchez ha sido uno de los críticos más contundentes de la guerra de Israel en Gaza, que estalló después de que Hamás atacara territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Sánchez también se opuso a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

Saar ya había acusado previamente al gobierno español de “ponerse del lado de los tiranos” por oponerse a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

También acusó a España de ser “cómplice de incitar al genocidio contra los judíos y de crímenes de guerra” tras reconocer el Estado palestino.

“Una vergüenza en la conciencia”

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, criticó a Israel por su guerra en Líbano, que ha continuado tras la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El gobierno israelí insiste en que dicha tregua no afecta a su guerra con el movimiento proiraní libanés Hezbolá.

“Líbano es una vergüenza en la conciencia de la humanidad. Es inaceptable el nivel de violencia, la violación del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, por parte de Israel”, sentenció Albares.

España no estableció relaciones diplomáticas con Israel hasta 1986, después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Bajo el régimen de Franco, España evitó reconocer a Israel y mantuvo lazos diplomáticos más estrechos con los Estados árabes.